Армия России разрушает портовую структуру Одессы, по каким городам и объектам «прилетело» 18 и 19 июля

Но даже сейчас она свидетельствует о том, что ситуация в регионе остается крайне напряженной, и каждое новое нарушение перемирия может привести к серьезным последствиям. - о каком перемирии он ведет речь? я что-то упустил?

Петр Паринов

Какая гениальная стратегия у МО РФ.... Оказывается надо было сначала дождаться атаки на Крымский мост, а уж потом уничтожать места в Одессе и Николаеве где изготавливали беспилотные катера, а также только после этого надо было уничтожить склад топлива на 70000 тонн.... Охереть... При такой гениальной стратегии наших гениальных генералов МО РФ СВО будет продолжаться не менее ста лет...