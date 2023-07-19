Армия России разрушает портовую структуру Одессы, по каким городам и объектам «прилетело» 18 и 19 июля Юлия СоколоваВторая ночь после теракта киевского режима, где на Крымском мосту погибла семья.
Армия России разрушает портовую структуру Одессы, по каким городам и объектам «прилетело» 18 и 19 июля
Комментарии
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dema72
Но даже сейчас она свидетельствует о том, что ситуация в регионе остается крайне напряженной, и каждое новое нарушение перемирия может привести к серьезным последствиям. - о каком перемирии он ведет речь? я что-то упустил?
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15 час.
Петр Паринов
Какая гениальная стратегия у МО РФ.... Оказывается надо было сначала дождаться атаки на Крымский мост, а уж потом уничтожать места в Одессе и Николаеве где изготавливали беспилотные катера, а также только после этого надо было уничтожить склад топлива на 70000 тонн.... Охереть... При такой гениальной стратегии наших гениальных генералов МО РФ СВО будет продолжаться не менее ста лет...
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13 час.
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