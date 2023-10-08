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Исследовано древнейшее свидетельство каннибализма как погребальной практики

Исследовано древнейшее свидетельство каннибализма как погребальной практики

Согласно новому исследованию, каннибализм был распространенной погребальной практикой в Северной Европе около 15 000 лет назад, когда люди ели своих мертвецов не по необходимости, а скорее как часть своей погребальной культуры, сообщает «Аkeonews».

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