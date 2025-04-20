На чемпионате по дрифту в Петербурге с колеса автомобиля участника слетела шина и вернулась на обод

Участник, управлявший этим автомобилем, занял третье место в личном зачете Невероятное событие произошло на чемпионате по дрифту 20 апреля: с автомобиля гонщика Артема Перепелицы, двигавшегося с высокой скоростью, слетела шина, а затем сама вернулась на обод колеса, сообщили организаторы чемпионата в своем телеграм-канале.