ВС РФ уничтожили в Часовом Яре вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ

Расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) костромских десантников артиллерийского полка Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожил вышку с ретрансляторами для FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центре Часова Яра.
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