Дубль Кучерова принес победу «Тампе» в матче с «Ванкувером»

«Тампа-Бэй» благодаря удачной игре Никиты Кучерова прервала серию из двух поражений. В ночь на 20 октября в Тампе (штат Флорида, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Ванкувер Кэнакс».
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