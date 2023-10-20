Дубль Кучерова принес победу «Тампе» в матче с «Ванкувером»

«Тампа-Бэй» благодаря удачной игре Никиты Кучерова прервала серию из двух поражений. В ночь на 20 октября в Тампе (штат Флорида, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Ванкувер Кэнакс».