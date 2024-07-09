В общежитии МГУ произошел пожар

В общежитии Московского государственного университета (МГУ) в Москве началось возгорание. Об этом во вторник, девятого июля, проинформировало агентство ТАСС, сославшись на источники в оперативных службах.
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