Даниэл Водэ - о компенсациях на тепло:  "Недовольные категорией уязвимости могут подать на её пересмотр"

Общий объем компенсаций на тепло, выделяемых правительством Молдовы в этом отопительном сезоне, сократился, в сравнении с предыдущим годом, поскольку сейчас их выдают, в основном, наиболее нуждающимся в них гражданам, которые тратят на оплату энергоносителей значительные суммы своих доходов.
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