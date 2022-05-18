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Родионенко о дисквалификации Куляка: «Все будет нормально, эта ситуация его не сломит, он вернется. У него хорошие перспективы»

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко подчеркнула, что гимнаст Иван Куляк не собирается завершать спортивную карьеру.

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