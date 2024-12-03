Страна и люди
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Страна и люди

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На Украине сообщили о сокращении населения более чем на шесть млн

На Украине сообщили о сокращении населения более чем на шесть млн

За минувшие два года численность жителей Украины сократилась более чем на шесть миллионов. По словам уполномоченного по правам человека на Украине Дмитрия Лубинца, население уменьшилось на 6,2 миллиона человек.

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