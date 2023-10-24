В МИД Нидерландов назвали положение жителей сектора Газа катастрофическим

Положение жителей сектора Газа является катастрофическим. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) заявила Ханке Брюинс Слот, министр иностранных дел Нидерландов.
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