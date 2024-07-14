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Сперцян о 2:4: «У «Зенита» сильные футболисты, выходили из-под прессинга за счет техники. «Краснодару» нельзя так начинать игры» 

Сперцян о 2:4: «У «Зенита» сильные футболисты, выходили из-под прессинга за счет техники. «Краснодару» нельзя так начинать игры» 

– Мурад Мусаев вчера сказал, что «Краснодар» должен играть смело, почему не получилось? – Нельзя так начинать игры, как мы начали.

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