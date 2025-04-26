Фигуристы Косторная и Куница Куница объявили о том, что станут родителями

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, в своих соцсетях намекнули на то, что станут родителями. Спортсмены показали снимок УЗИ, при этом Косторная надела кепку с надписью "mom" (мама), а Куница – "dad" (папа).
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