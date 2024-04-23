Разработчик ПО Arenadata может привлечь до 5 млрд рублей в ходе IPO

Российский разработчик платформы для сбора и хранения данных Arenadata собирается провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже до конца 2024 года, узнали «Ведомости» от двух источников, близких к сделке.
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