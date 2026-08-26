5 фраз, которые я бы сказала дочери, если бы она только пошла в 1 класс

Мы часто тратим время на то, что не важно фото: Oksana Shufrych/Shutterstock/Fotodom.ru Анастасия Кошелкина Редактор Редактор Parents с 6-летним стажем в журналистике Моя дочь идет в пятый класс, и мы до сих пор не купил канцелярию к школе, потому что нет информации от учителя.