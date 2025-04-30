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Задержали мать, которая выступила против буйных "кавказцев" в школе: "Учителя издевались тоже"

Задержали мать, которая выступила против буйных "кавказцев" в школе: "Учителя издевались тоже"

Московская полиция доставила в отделение Диляру Котлярову – мать одного из учеников школы, в которой буйные подростки, называющие сами себя"кавказцами", искалечили сверстника за внешний вид.

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