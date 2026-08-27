Беспилотник ударил по автомобилю скорой в Шебекине, один человек погиб, четверо ранены, сообщает оперштаб Белгородской области.
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Беспилотник ударил по автомобилю скорой в Шебекине, один человек погиб, четверо ранены, сообщает оперштаб Белгородской области.
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