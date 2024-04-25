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Жеребьевка олимпийского теннисного турнира пройдет 25 июля

Жеребьевка олимпийского теннисного турнира пройдет 25 июля

Жеребьевка олимпийского теннисного турнира состоится 25 июля в 12:00 по московскому времени. От каждой страны могут выступить максимум шесть мужчин: не более четырех человек в одиночке и двух дуэтов в паре.

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