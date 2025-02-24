Консервативная партия ХДС победила на досрочных выборах в Германии

Второе место впервые в своей истории заняла "Альтернатива для Германии" Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) победил на досрочных парламентских выборах в Германии.
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