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Астраханская и белорусская экономические зоны подписали договор о сотрудничестве

Астраханская и белорусская экономические зоны подписали договор о сотрудничестве

Главы «Лотоса» и «Могилева» наметили широкий круг  взаимодействия. Генеральный директор ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин и глава администрации свободной экономической зоны «Могилев» (Республика Беларусь) Андрей Ярцев подписали соглашение о сотрудничестве.

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