Этот прилет назван вражескими СМИ «чудовищным по последствиям»

Strannik Mr Правильно думают хохлофашисты. А ещё, на днях,пиндосы "сольют" нам о вас такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. И уж тогда.... В общем ждите ссуки!

Евгения Болотова Ну, да, всё верно, России сообщили - не зазря же наш банк им столько платит бабла... И, чем дольше война, тем больше бабла... И пока украинский народ сопли нацистам утирает, страна их умирает...