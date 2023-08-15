Закон и Порядок

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Этот прилет назван вражескими СМИ «чудовищным по последствиям»

Этот прилет назван вражескими СМИ «чудовищным по последствиям»

«Кинжалы» уничтожили базу «соколов Зеленского», которых готовили для полетов на F-16. Самостийные эксперты подозревают американцев в сливе русским информации, чтобы не передавать Украине свои истребители Российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в городе Запорожье.

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Комментарии
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Strannik Mr
Правильно думают хохлофашисты. А ещё, на днях,пиндосы &quot;сольют&quot; нам о вас такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. И уж тогда.... В общем ждите ссуки!
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10 час.
Евгения Болотова
Ну, да, всё верно, России сообщили - не зазря же наш банк им столько платит бабла... И, чем дольше война, тем больше бабла... И пока украинский народ сопли нацистам утирает, страна их умирает...
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8 час.
Александр Салтановский
Да, ты не лох, ты ЛОШАРА (это в адрес того, что на картинке)!
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8 час.

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