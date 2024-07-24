В Германии заявили о проблемах с выплатой пенсий из-за антироссийских санкций

В бундестаге ФРГ заявили о проблемах с выплатой пенсий из-за санкций против РФ Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ойген Шмидт заявил о проблемах с выплатой пенсий проживающим в России гражданам ФРГ из-за санкций против российских банков.
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