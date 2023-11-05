В Днепропетровской и Николаевской областях ввели воздушную тревогу

Минцифры киевского режима поделилось информацией о том, что на территории ряда подконтрольных войскам нацистских формирований регионов жителям оказалась слышна работа систем, которые указывают на введение тревожного режима.
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