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Daily Moscow

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Финальный показ лаборатории «Формы касаний» откроется 16 сентября

Финальный показ лаборатории «Формы касаний» откроется 16 сентября

С 16 сентября на Платформах можно будет увидеть «Все люди красивые» — финальный показ работ третьего сезона лаборатории «Формы касаний», сообщили в ГЭС-2.

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