Железнодорожная станция Грозный получила имя Ахмата Кадырова

Переименование станции Грозный в честь Ахмата Кадырова Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении железнодорожной станции Грозный имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
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Чего мелочится. Назовите что-нибудь в кремле его именем или именем его сына Героя.