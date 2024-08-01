«Хаббл» запечатлел миниатюрную эллиптическую галактику

Карликовая галактика IC 3430 / © ESA / Hubble & NASA, M. Sun Изображение, сделанное автоматической орбитальной обсерваторией «Хаббл», прекрасно иллюстрирует, что карликовая эллиптическая галактика IC 3430 имеет овальную форму, лишенную каких-либо ярких черт вроде рукавов либо полос разогретого газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии