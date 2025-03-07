Смолянок ждет сюрприз в центре города в честь 8 марта

В преддверии Международного женского дня в Смоленске пройдет Всероссийская акция «Вам, любимые!». Волонтеры выйдут на центральные улицы и площади города, чтобы подарить цветы представительницам прекрасного пола.
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