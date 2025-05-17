Трамп сделал неожиданное заявление о Путине после переговоров в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о президенте России Владимире Путине после переговоров в Стамбуле.
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