Рютте оказался самым популярным кандидатом на пост генсека НАТО

Марк Рютте. Global Look Press/Alberto Ortega/Keystone Press Agency Исполняющий обязанности премьера Нидерландов Марк Рютте стал самым популярным кандидатом на пост следующего генсека НАТО среди стран-членов альянса.
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