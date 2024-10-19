Юрист Прокопец: Дуглас Сантос не имеет права выступать за сборную России

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что бразильский футболист петербургского "Зенита" Дуглас Сантос не сможет выступать за сборную России после получения российского гражданства, поскольку уже выступал за национальную бразильскую команду, и игра за другую сборную противоречит Уставу Международной федерации футбола.
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