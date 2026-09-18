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Казанда татар чәе фестивале узачак

Казанда татар чәе фестивале узачак

26 сентябрьдә «Туган авылым» комплексы территориясендә төрле тематик, чәй темасына багышланган мәйданчыклы татар чәе фестивале узачак.

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