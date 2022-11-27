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Купер доволен тем, что игроки «Тампы» вместе вступились за Василевского: «Было приятно это видеть. Хороший тимбилдинг»

Купер доволен тем, что игроки «Тампы» вместе вступились за Василевского: «Было приятно это видеть. Хороший тимбилдинг»

Джон Купер доволен тем, что игроки «Тампы» вместе вступились за Андрея Василевского.  Эпизод произошел в первом периоде матча «Лайтнинг» и «Сент-Луиса» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

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