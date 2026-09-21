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Пронедра

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Почему на осеннее равноденствие загадывают желания, традиции и наука

Почему на осеннее равноденствие загадывают желания, традиции и наука

На осеннее равноденствие принято загадывать желания, поскольку этот день символически связывают с равновесием, завершением одного жизненного этапа и началом другого.

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