В Самаре запущен новый автобусный маршрут № 108Б, который соединит рынок "Губерния" со спортивным комплексом "Южный"

С 12 августа, в областном центре будет запущен новый автобусный маршрут № 108Б. Общественный транспорт будет курсировать между Областным рынком в областной столице и микрорайоном Южный город, где расположен спортивный комплекс "Южный".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии