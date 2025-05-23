БлокнотРУ Два года проведет в колонии Жанслу Дархамбаева, которая назвала русских рабами, однако некоторые эксперты утверждают, что ее быстро выпустят.
«Русские, вы нам тупо завидуете»: в Казахстане осудили угрожавшую Путину русофобку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЗ
Андрей Зарубкин
Казахи, уйгуры, калмыки родом из Синьцзян-уйгурского района Китая. Калмыки обратились к Екатерине 2 с просьбой приютить их в России. Им выделили степи с отрезком Волги. Казахов расселили на территориях очищенных от уральских и семиреченских казаков.
Ответить
5 час.
Владимир Лагно
А ведь в СССР такого даже представить не могли,ну вот и накликнули на себя "божью благодать"!
Ответить
3 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Пора целину возвращать в Россию!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии