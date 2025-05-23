«Русские, вы нам тупо завидуете»: в Казахстане осудили угрожавшую Путину русофобку

АЗ

Андрей Зарубкин

Казахи, уйгуры, калмыки родом из Синьцзян-уйгурского района Китая. Калмыки обратились к Екатерине 2 с просьбой приютить их в России. Им выделили степи с отрезком Волги. Казахов расселили на территориях очищенных от уральских и семиреченских казаков.