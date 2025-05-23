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«Русские, вы нам тупо завидуете»: в Казахстане осудили угрожавшую Путину русофобку

«Русские, вы нам тупо завидуете»: в Казахстане осудили угрожавшую Путину русофобку

БлокнотРУ Два года проведет в колонии Жанслу Дархамбаева, которая назвала русских рабами, однако некоторые эксперты утверждают, что ее быстро выпустят.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Казахи, уйгуры, калмыки родом из Синьцзян-уйгурского района Китая. Калмыки обратились к Екатерине 2 с просьбой приютить их в России. Им выделили степи с отрезком Волги. Казахов расселили на территориях очищенных от уральских и семиреченских казаков.
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5 час.
Владимир Лагно
А ведь в СССР такого даже представить не могли,ну вот и накликнули на себя &quot;божью благодать&quot;!
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3 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Пора целину возвращать в Россию!
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1 час.
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