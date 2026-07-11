Плющенко прямо сказал, почему его сын перешёл в сборную Азербайджана: "Здесь он никому не нужен"

Людмила Патренина

О какой деградации говорит Плющенко? А почему он - как олимпийский чемпион это допускает!? И еще вопрос , а деньги (миллионы дотаций) которые он получал, получает на развитие "своей конторы" от государства, он куда тратит!? А как Плющенко мог допустить деградацию в стране - сердобольный ты наш олимпиец? Что сам то сделал для развития спорта !? Где ваш результат как тренера? Бабки рубим в России , а так мы "люди мира"! Очень смешно и противно! Бабки перестань у государства попрошайничать !