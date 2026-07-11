Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 534 подписчика

Плющенко прямо сказал, почему его сын перешёл в сборную Азербайджана: "Здесь он никому не нужен"

Плющенко прямо сказал, почему его сын перешёл в сборную Азербайджана: "Здесь он никому не нужен"

Евгений Плющенко прямо сказал, почему его сын перешёл в сборную Азербайджана: "Здесь он никому не нужен".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Патренина
О какой деградации говорит Плющенко? А почему он - как олимпийский чемпион это допускает!? И еще вопрос , а деньги  (миллионы дотаций) которые он получал, получает на развитие &quot;своей конторы&quot; от государства, он куда тратит!? А как Плющенко мог допустить деградацию в стране - сердобольный ты наш олимпиец? Что сам то сделал для развития  спорта !? Где ваш результат  как тренера? Бабки рубим в России , а так мы &quot;люди мира&quot;! Очень смешно и противно! Бабки перестань у государства попрошайничать !
Ответить
4 н.