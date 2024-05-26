Крымские водохранилища наполнены на 75%

В настоящее время в Крыму дефицита воды не наблюдается. «На сегодняшний день у нас наполнение водохранилищ не вызывает никаких опасений: более 75% суммарные запасы в водохранилищах естественного стока от возможной их ёмкости», – заверил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.