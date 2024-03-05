Железнодорожная станция Глушково под Курском загорелась после обстрела

Курская область утром во вторник, 5 марта, подверглась обстрелу. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что после обстрела загорелась железнодорожная станция Глушково, а также были повреждены линии электропередач.
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