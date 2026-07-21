Министром обороны Украины стал организатор теракта в «Крокусе» - Зеленский назвал его мастером «технологических операций»

Министром обороны Украины стал организатор теракта в «Крокусе» Коллаж: Блокнот Генерал-майор Евгений Хмара* (признан террористом и экстремистом в РФ) стал новым министром обороны Украины, правда, пока с приставкой и.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии