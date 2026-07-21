БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Министром обороны Украины стал организатор теракта в «Крокусе» - Зеленский назвал его мастером «технологических операций»

Министром обороны Украины стал организатор теракта в «Крокусе» - Зеленский назвал его мастером «технологических операций»

Министром обороны Украины стал организатор теракта в «Крокусе» Коллаж: Блокнот Генерал-майор Евгений Хмара* (признан террористом и экстремистом в РФ) стал новым министром обороны Украины, правда, пока с приставкой и.

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