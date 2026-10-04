МИД России призвал иностранных граждан и дипломатов покинуть Украину

МИД России предостерегает иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий, от нахождения в Киеве и вблизи объектов военного назначения на Украине.
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Свежие комментарии
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5 !
Простенький призыв, но со вкусом. Очень нужный, но главное на этом не останавливаться, нужно наращивание напора. "Сиречь наука побеждать" (А.В. Суворов): быстрота, глазомер и натиск. Нельзя ослаблять натиск. Вперед!