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Спички - не игрушка

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МИД России призвал иностранных граждан и дипломатов покинуть Украину

МИД России призвал иностранных граждан и дипломатов покинуть Украину

   МИД России предостерегает иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий, от нахождения в Киеве и вблизи объектов военного назначения на Украине.

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Александр Сысоев

Простенький призыв, но со вкусом. Очень нужный, но главное на этом не останавливаться, нужно наращивание напора. "Сиречь наука побеждать" (А.В. Суворов): быстрота, глазомер и натиск. Нельзя ослаблять натиск. Вперед!