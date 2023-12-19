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В Новосибирске проверят действия СГК во время аварии в Дзержинском районе

В Новосибирске проверят действия СГК во время аварии в Дзержинском районе

Обитатели жилого комплекса "Золотая Нива" жалуются на уличный потоп, длящийся уже две недели.В Новосибирске прокуратура Дзержинского района проверяет действия Сибирской генерирующей компании после произошедшей на улице Кошурникова коммунальной аварии.

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