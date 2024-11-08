Половина решений по выдаче ВНЖ в 2023 году приняты по фиктивным документам

Около половины решений по выдаче иностранным гражданам вида на жительство на территории России приняты в 2023 году на основании фиктивно заключенных браков, заявила 8 ноября пресс-служба министерства внутренних дел (МВД) Российской Федерации.
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