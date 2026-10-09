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Регионы России

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РЖД запустили первый круизный поезд по Калининградской области

РЖД запустили первый круизный поезд по Калининградской области

Российские железные дороги (РЖД) объявили о запуске первого круизного поезда «Балтийское кольцо» по маршруту Калининград – Светлогорск – Зеленоградск.

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