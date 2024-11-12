Министр обороны Германии выразил опасение, что Трамп может пойти на сделку с Россией по Украине

Глава Минобороны Германии Борис Писториус критически оценил обещание победителя президентских выборов в США Дональда Трампа об урегулировании украинского конфликта за 24 часа, не исключив при этом, что он может пойти на сделку с Россией.
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