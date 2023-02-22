Страна и люди

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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 22.02.2023 день

«Впервые согласен с Путиным»: британские читатели о требовании Англиканской церкви «гендерно-нейтрально» обращаться к Богу В этом месяце Англиканская церковь объявила, что рассматривает альтернативные варианты обозначения Бога в мужском роде – «Он».

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