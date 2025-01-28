В Польше требуют отставки главы Минобразования из-за оговорки про нацистов

В Польше представители ведущей оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) требуют отправить в отставку министра национального образования страны Барбару Новацкую после ее оговорки о польских нацистах на международном форуме по случаю 80-летия со дня освобождения узников нацистского лагеря Освенцим.
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