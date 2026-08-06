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Царьград

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Показан путь «Фламинго»: как украинские ракеты долетели до Тюменской области

Показан путь «Фламинго»: как украинские ракеты долетели до Тюменской области

Иностранные источники обнародовали траекторию движения украинских крылатых ракет вглубь России.Иностранные источники построили предполагаемую траекторию движения пяти украинских крылатых ракет модели FP-5 «Фламинго».

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