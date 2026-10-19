«Брентфорд» обратился в полицию после инцидента в домашнем матче Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:2), когда с крыши соседнего здания в сторону стадиона был выбит мяч для регби.
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