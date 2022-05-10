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Наставник «Финикса» Монти Уильямс стал лучшим тренером НБА сезона-2021/22

Наставник «Финикса» Монти Уильямс стал лучшим тренером НБА сезона-2021/22

JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Globallookpress Наставник «Финикс Санз» Монти Уильямс был признан лучшим тренером по итогам регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.

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