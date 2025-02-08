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Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправку рейсов

Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправку рейсов

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале.

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