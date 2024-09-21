Россиянину дистанционно аннулировали визу, когда он уже был на территории ЕС

В качестве причины указано несоблюдение целей поездки. Мужчина жил не в той гостинице, которую указал при подаче документов на греческую визуРоссийскому туристу аннулировали визу в Грецию, когда он уже находился в стране, потому что он поселился не в том отеле, который заявлял в консульстве, сообщает портал «Турдом».